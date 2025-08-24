Фридман о «Питтсбурге» при возможной продаже клуба: «Думаю, что Дубас останется. Ничего не слышал о том, что курс движения команды изменится»

Эллиотт Фридман не ожидает, что Кайл Дубас уйдет из «Питтсбурга».

«Как я и говорил ранее , семья Хоффманн очень серьезно настроена на покупку «Пингвинс».

В связи с этим меня спрашивали о будущем Кайла Дубаса в организации. Не думаю, что этот процесс как-то повлияет на него. Думаю, что он останется на своих нынешних должностях.

Что касается возможного изменения курса движения команды, то я не слышал ничего, что бы убедило меня в том, что их план изменится», – сказал инсайдер Sportsnet.

Дубас, ранее работавший в «Торонто», стал президентом по хоккейным операциям и генеральным менеджером «Питтсбурга » в 2023 году.

Дубас о «Питтсбурге»: «Не согласен с тем, что мы хотим ухудшить команду. У нас нет таких намерений. Есть четкий план, который мы пытаемся реализовать»