На покупку «Питтсбурга» претендуют владельцы «Эверблейдс» из ECHL. Цена может составить около 1,75 млрд долларов (Эллиотт Фридман)

Владельцы клуба ECHL хотят купить «Питтсбург» у Fenway Sports Group.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Рон Беркл, Марио Лемье и Дэвид Морхаус изучают возможность выкупить «Пингвинс» у Fenway Sports Group (FSG).

В 2021 году Лемье и Беркл продали контрольный пакет акций франшизы холдингу FSG. При этом Лемье и Беркл по-прежнему являются миноритарными акционерами.

«Появилось новое имя, за которым стоит следить в связи с потенциальной продажей «Питтсбург Пингвинс». Семья Хоффманн из Чикаго, владеющая клубом «Флорида Эверблейдс» из ECHL, стала серьезным претендентом на покупку команды НХЛ у Fenway Sports Group.

Дэвид Хоффманн, основатель и председатель правления Hoffmann Family of Companies, приобрел «Эверблейдс» у бывшего владельца «Каролины» Питера Карманоса в 2019 году. В то время он сообщил, что рассматривает возможность покупки как клубов НХЛ, так и клубов НБА. Ожидается, что сын Дэвида, Джефф, содиректор компании, также будет участвовать в покупке.

Еще многое предстоит сделать, поэтому не стоит считать, что все решено. Ожидается, что цена продажи, если сделка будет закрыта, составит около 1,75 миллиарда долларов. Компания Fenway приобрела «Пингвинс» примерно за 900 миллионов долларов в ноябре 2021 года», – написал Фридман.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
