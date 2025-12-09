Бут остался без очков в первых 4 матчах в НХЛ. У 20-летнего форварда «Юты» 9 бросков и «0» по полезности при 12:19 в среднем на льду

Даниил Бут остался без очков в первых 4 матчах в НХЛ.

Форвард «Юты» Даниил Бут остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (2:4).

В 4 играх в текущем сезоне у 20-летнего нападающего «Мамонта» нет результативных действий при нейтральной полезности, 9 бросках в створ и среднем времени на льду 12:15.

Сегодня Бут (12:16, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Также он допустил 2 потери и получил малый штраф.