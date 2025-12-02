Геннадий Величкин: «СКА и ЦСКА будут в плей-офф с 90% вероятностью. Неудачная треть – результат перестройки. Это подготовка к новым победам»
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался об игре СКА и ЦСКА в нынешнем сезоне.
«Неудачная треть обеих команд – это результат перестройки. Это подготовка к новым победам.
У нас есть опыт столетий Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» выигрывает Кубок Стэнли, потом проходит время, они воспитывают ребят молодых, ищут где-то, и потом снова начинается эта волнообразность. Вот такая волнообразность должна быть и у нас.
Я думаю, что и СКА, и ЦСКА будут в плей-офф с 90% вероятностью», – сказал Величкин.
На данный момент СКА занимает 9-е место в Западной конференции, ЦСКА расположился на 8-й строчке.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
