Геннадий Величкин: «СКА и ЦСКА будут в плей-офф с 90% вероятностью. Неудачная треть – результат перестройки. Это подготовка к новым победам»

Геннадий Величкин: СКА и ЦСКА будут в плей-офф с 90% вероятностью.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался об игре СКА и ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Неудачная треть обеих команд – это результат перестройки. Это подготовка к новым победам.

У нас есть опыт столетий Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург » выигрывает Кубок Стэнли, потом проходит время, они воспитывают ребят молодых, ищут где-то, и потом снова начинается эта волнообразность. Вот такая волнообразность должна быть и у нас.

Я думаю, что и СКА, и ЦСКА будут в плей-офф с 90% вероятностью», – сказал Величкин.

На данный момент СКА занимает 9-е место в Западной конференции, ЦСКА расположился на 8-й строчке.