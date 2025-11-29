Роман Ротенберг: «Взять мяч и поиграть в футбол – это более доступно, чем хоккей. Когда в каждом дворе будет каток, хоккей вновь станет самым популярным видом спорта в России»

Роман Ротенберг: взять мяч и поиграть в футбол – это более доступно, чем хоккей.

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров хоккейного «Динамо » Роман Ротенберг поделился мыслями о доступности футбола и хоккея

– Мы делаем все возможное, чтобы хоккей стал, как это было в свое время в Советском Союзе, самым массовым видом спорта в стране. Но для этого нужно, чтобы в каждом дворе можно было выйти и поиграть в хоккей. Это и есть массовость.

Когда в каждом дворе будет каток, все дети и взрослые смогут заниматься им в любое время, тогда хоккей вновь станет самым популярным видом спорта в России.

– Считаете ли вы, что футбол популярнее хоккея в России?

– Наши дети занимаются и футболом, и баскетболом, и дзюдо, и боксом, могут и танцами заниматься, ходить в театр, музеи – разносторонне развиваться. Это прекрасно.

Но если говорить о доступности – легче взять, постелить татами и заняться дзюдо. Или взять мяч и поиграть в футбол – это более доступно, чем хоккей. Отсюда идет и популярность.

Поэтому мы должны сделать так, чтобы хоккей стал более доступным – вот этим мы и занимаемся, привлекая инвесторов в небюджетные источники, строим открытые и крытые катки, делаем все возможное, чтобы каждый ребенок имел возможность кататься, заниматься хоккеем, – сказал Роман Ротенберг.