Полный запрет на обмен в контракте Мэтисона и «Монреаля» будет действовать первые три сезона. Защитник продлил договор с клубом на пять лет

Запрет на обмен в контракте Майка Мэтисона будет действовать первые три сезона.

Стали известны подробности нового контракта защитника Майка Мэтисона и «Монреаля ».

31-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на пять лет с зарплатой шесть миллионов долларов в год. Договор начнет действовать со следующего сезона.

По условиям сделки, в течение первых двух сезонов хоккеисту будет выплачен бонус в размере 5 миллионов долларов, в третьем сезоне – 3,8 миллиона долларов, четвертом и пятом – 3,5 миллиона долларов.

Контракт также предусматривает полный запрет на обмен в течение первых трех сезонов.