Полный запрет на обмен в контракте Мэтисона и «Монреаля» будет действовать первые три сезона. Защитник продлил договор с клубом на пять лет
Стали известны подробности нового контракта защитника Майка Мэтисона и «Монреаля».
31-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на пять лет с зарплатой шесть миллионов долларов в год. Договор начнет действовать со следующего сезона.
По условиям сделки, в течение первых двух сезонов хоккеисту будет выплачен бонус в размере 5 миллионов долларов, в третьем сезоне – 3,8 миллиона долларов, четвертом и пятом – 3,5 миллиона долларов.
Контракт также предусматривает полный запрет на обмен в течение первых трех сезонов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Давида Паньотты
