«Капризову повезло – можно делать большие бонусы. Все совпало в лучшую сторону». Кирилл Сафронов о рекордном контракте в НХЛ

Кирилл Сафронов: Капризову повезло с контрактом – можно делать большие бонусы.

Кирилл Сафронов оценил контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой».

В конце сентября форвард заключил соглашение с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.

«У Макдэвида пока еще действующий контракт. Мало того, что Кирилл талантливый и классный игрок, можно сказать, что ему повезло, что сейчас такой момент попался. У него контракт закончился, насколько я понимаю, в правилах НХЛ можно делать большие бонусы, именно в этом году и следующем.

Все совпало в лучшую сторону для него», — сказал бывший защитник СКА.