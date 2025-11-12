«Капризову повезло – можно делать большие бонусы. Все совпало в лучшую сторону». Кирилл Сафронов о рекордном контракте в НХЛ
Кирилл Сафронов: Капризову повезло с контрактом – можно делать большие бонусы.
Кирилл Сафронов оценил контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой».
В конце сентября форвард заключил соглашение с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.
«У Макдэвида пока еще действующий контракт. Мало того, что Кирилл талантливый и классный игрок, можно сказать, что ему повезло, что сейчас такой момент попался. У него контракт закончился, насколько я понимаю, в правилах НХЛ можно делать большие бонусы, именно в этом году и следующем.
Все совпало в лучшую сторону для него», — сказал бывший защитник СКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
