«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке

«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22.

«Баффало» уступил «Колорадо » (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для команды под руководством Линди Раффа 5-м подряд (разница шайб на отрезке – 9:22).

«Сэйбрс» идут на последнем месте в Восточной конференции с 14 очками в 17 играх.

Напомним, что команда не выходит в плей-офф с 2011 года.

Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»