«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке
«Баффало» уступил «Колорадо» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Линди Раффа 5-м подряд (разница шайб на отрезке – 9:22).
«Сэйбрс» идут на последнем месте в Восточной конференции с 14 очками в 17 играх.
Напомним, что команда не выходит в плей-офф с 2011 года.
Беттмэн о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд: «Отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Владелец полон решимости добиться успеха»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
