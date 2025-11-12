Пастрняк с 400-м голом в НХЛ при 2+1, Робертсон с 1+2 и Маккиннон с 0+3 – звезды дня в лиге
Давид Пастрняк, Джейсон Робертсон и Нэтан Маккиннон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с ассистентским хет-триком в матче с «Анахаймом» (4:1). Канадец увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.
Вторая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).
Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:3). Первый гол в игре стал для чеха 400-м в рамках регулярок лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
