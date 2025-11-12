Пастрняк с 400-м голом в НХЛ при 2+1, Робертсон с 1+2 и Маккиннон с 0+3 – звезды дня в лиге

Давид Пастрняк, Джейсон Робертсон и Нэтан Маккиннон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с ассистентским хет-триком в матче с «Анахаймом» (4:1). Канадец увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.

Вторая звезда – форвард «Далласа » Джейсон Робертсон , набравший 3 (1+2) очка в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).

Первая звезда – форвард «Бостона » Давид Пастрняк , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:3). Первый гол в игре стал для чеха 400-м в рамках регулярок лиги.