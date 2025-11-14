  • Спортс
  • Андрей Аршавин: «В НХЛ я бы играть не смог. Посмотрел, где они живут, – на отшибе, в деревнях, в домиках каких-то. Я городской житель»
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему не покупает дом за городом. 

– Я городской житель. Меня всегда спрашивали, почему я не куплю дом за городом. Отчасти я жил в доме, но он все равно был в пределах Питера.

Вот у мамы есть дача, но если я один раз в пять лет туда к ней съезжу, это уже праздник. Мне намного комфортнее в городе.

Кстати, в НХЛ я бы играть не смог. Посмотрел, где они живут, – это просто... На отшибе, в деревнях, в домиках каких-то.

– Подальше от всех.

– Да. Все, у кого мы были, живут будто по стандартам, практически одинаково, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

Аршавин не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне будет не хватать общения»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
