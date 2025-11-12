Вратарь «Ванкувера» Демко получил травму в игре против «Виннипега»

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко получил травму.

Вратарь «Ванкувера » Тэтчер Демко не доиграл до конца матча против «Виннипега» (3:5).

Голкипер не попадал в заявку команды в двух предыдущих матчах.

Он вышел в стартовом составе на игру против «Виннипега», но покинул площадку после 1-го периода из-за травмы нижней части тела.

За 20 минут игры Демко отразил 5 из 8 бросков. Кевин Ланкинен , вышедший на замену, отразил 20 бросков из 21.

Представитель команды заявил, что эта травма не связана с причиной, по которой Демко не играл в прошлых матчах.