«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 6:3 со «Спартаком». Команда Хартли – первая на Западе
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.
«Локомотив» обыграл «Спартак» (6:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 6-ю победу в 7 последних встречах.
Команда Боба Хартли набрала 38 очков в 26 играх и занимает 1-е место в таблице Западной конференции.
«Спартак» проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 29 баллами после 25 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
