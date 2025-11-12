Разин о Самсонове: «Илюха, сорри, никогда не считал тебя плохим вратарем. Я неудачно пошутил, надеюсь, еще поработаем вместе»
Андрей Разин извинился перед Ильей Самсоновым.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ладой» (6:4) в FONBET КХЛ извинился перед вратарем «Сочи» Ильей Самсоновым.
Ранее Самсонов был обменян из магнитогорского клуба, а Разин так высказался о его физической подготовке: «Ему лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали вдвоем. Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я перетренировал»
«Хочу публично извиниться перед Ильей Самсоновым. Я неудачно пошутил, мало кто понял эту шутку.
Илюха, сорри, я никогда не считал, что ты плохой вратарь и не имел это в виду. Желаю тебе успехов, удачи. Надеюсь, еще поработаем вместе», – сказал Андрей Разин.
Источник: «Матч ТВ»
