Даниил Прохоров о шансах России на МЧМ: Мы могли бы пошуметь.

Нападающий «Динамо » Даниил Прохоров считает, что молодежная сборная России могла бы выиграть МЧМ .

Напомним, российские команды отстранены от участия в турнирах ИИХФ с 2022 года.

– Вице-президент ФХР Роман Ротенберг недавно назвал сборную России U18 сильнейшей в мире. А молодежка имела бы шансы выиграть МЧМ?

– Почему нет? Если бы нас всех пригласили и организовали хорошие сборы, могли бы пошуметь. Все-таки матчи с Канадой, США, Финляндией и другими сильнейшими командами – другой уровень. И мы вполне могли бы взять золото.

– Нет чувства досады от того, что лишены возможности выступать на международных соревнованиях?

– Сыграть с канадцами на МЧМ в новогоднюю ночь – детская мечта. Это какая-то сказка. Матчи турнира в зимние каникулы всегда вызывали особые эмоции. Очень сильно болел за сборную России.

Особенно запомнился турнир в 2019-м, когда капитаном был Клим Костин . В следующем году чуть не плакал, когда наши добрались до финала, вели в финале с Канадой со счетом 3:1, но уступили. Да и команда была мощная, – сказал Прохоров.