Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга»

Игорь Гришин подвел итоги игры против «Динамо» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Нефтехимик» одержал победу в выездном матче со счетом 3:2. 

– После прошлой игры дали ребятам отдохнуть. Показалось, что отдых дал дополнительные силы. Хорошо двигались, создавали и реализовывали моменты. В обороне играли самоотверженно и забили свои голы.

– Для Артема Кудашова был особенный матч, вы отдельно с ним разговаривали?

– Ничего не говорили, понимаю, что у него было особое отношение к этой игре. Лишний раз успокаивать смысла нет, он профессиональный хоккеист. Пришлось использовать его в атаке из‑за травм нападающих.

– Отдельно говорили о 700 очках Гусева перед матчем?

– Мы Никиту поздравляем, у нас в команде за такие вещи призы даются, но секрет какие. Об этой цифре я сам узнал только после игры.

– Концовка получилось нервной, что к такому привело?

– «Динамо» атакует, у них квалифицированные игроки, которые должны рано или поздно забивать.

– Как удается сохранять победную серию, несмотря на то, что лазарет пополняется?

– У нас в команде такая обстановка, ребята на эмоциональном подъеме. Заходят новые ребята, берут на себя бремя лидерства. Но мы всей командой стараемся играть друг за друга. Да, непростая ситуация, но пока справляемся.

– Кто из игроков «Динамо» мог бы усилить «Нефтехимик»?

– Сложно сразу ответить. «Динамо» обладает хорошим подбором игроков. Не отказался бы от Артема Чернова или Данилы Прохорова. Что уж там говорить об остальных мастерах. Сейчас наша команда хорошо играет, я доволен ребятами, ничего менять не хочется, – сказал главный тренер «Нефтехимика». 

