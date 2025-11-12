Даниил Прохоров: «Стиль игры Комтуа ассоциируется с НХЛ. Максим всегда действует на льду предельно жестко, не стесняется идти в силовую борьбу. Стараюсь брать с него пример»

Даниил Прохоров старается брать пример с Максима Комтуа.

Нападающий «Динамо » Даниил Прохоров высказался об игре с Максимом Комтуа .

– Кто из легионеров «Динамо» удивил?

– Комтуа. Мы с ним хорошо общаемся. Его стиль игры полностью ассоциируется с НХЛ . Максим всегда действует на льду предельно жестко, не стесняется идти в силовую борьбу. Стараюсь брать с него пример.

Когда меня с канадцем ставят в одно звено, у нас неплохо получается. А так со многими успел подружиться: с Максимом Джиошвили, Марио Паталахой, Магомедом Шаракановым, Кириллом Адамчуком, – сказал 18-летний Прохоров.