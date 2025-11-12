Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по матчам среди вратарей – 348.

Джордан Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по играм среди вратарей.

Голкипер защищал ворота «Блюз» в матче против «Калгари » (3:2). Он отразил 38 из 40 бросков.

Эта игра стала для него 348-й в регулярных чемпионатах НХЛ .

По этому показателю Биннингтон вышел на чистое 1-е место среди вратарей в истории «Сент-Луиса », обойдя Майка Лиута (347 матчей).

На данный момент в активе Биннингтона 177 побед в лиге.