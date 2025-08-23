Хинтц восстановился после перелома ноги, полученного в прошлом плей-офф. Форвард «Далласа» готов к тренировочному лагерю

Роопе Хинтц восстановился от перелома ноги и готов к новому сезону НХЛ.

В прошлом сезоне нападающий «Далласа » получил травму во втором матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Финский форвард пропустил третью игру, но сыграл в четвертой и пятой.

«Я чувствую себя хорошо. С ногой все в порядке, этим летом я смог нормально тренироваться. Все хорошо», – сказал Роопе Хинтц .

В прошлом сезоне хоккеист набрал 67 (28+39) очков в 76 матчах чемпионата НХЛ . В плей-офф Кубка Стэнли – 12 (6+6) баллов в 17 играх.