Хинтц восстановился после перелома ноги, полученного в прошлом плей-офф. Форвард «Далласа» готов к тренировочному лагерю
Роопе Хинтц восстановился от перелома ноги и готов к новому сезону НХЛ.
В прошлом сезоне нападающий «Далласа» получил травму во втором матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
Финский форвард пропустил третью игру, но сыграл в четвертой и пятой.
«Я чувствую себя хорошо. С ногой все в порядке, этим летом я смог нормально тренироваться. Все хорошо», – сказал Роопе Хинтц.
В прошлом сезоне хоккеист набрал 67 (28+39) очков в 76 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф Кубка Стэнли – 12 (6+6) баллов в 17 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
