«Сибирь» выменяла 33-летнего Орлова у «Сочи» за денежную компенсацию

«Сибирь» выменяла Михаила Орлова у «Сочи».

«Сибирь» произвела обмен с «Сочи ». В новосибирский клуб перешел Михаил Орлов , сочинцы получили денежную компенсацию.

В текущем сезоне 33-летний защитник провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) очка в FONBET чемпионате КХЛ.

«Всего на счету защитника 433 матча в КХЛ, 29 заброшенных шайб и 52 голевые передачи.

Добро пожаловать, Михаил!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири ».

