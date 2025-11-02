«Сибирь» выменяла 33-летнего Орлова у «Сочи» за денежную компенсацию
«Сибирь» выменяла Михаила Орлова у «Сочи».
«Сибирь» произвела обмен с «Сочи». В новосибирский клуб перешел Михаил Орлов, сочинцы получили денежную компенсацию.
В текущем сезоне 33-летний защитник провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) очка в FONBET чемпионате КХЛ.
«Всего на счету защитника 433 матча в КХЛ, 29 заброшенных шайб и 52 голевые передачи.
Добро пожаловать, Михаил!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».
«Трактор» победил «Сибирь» – 4:3. Новосибирцы проиграли 7-й матч подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
