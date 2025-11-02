Младший брат Кэйла Макара дебютировал в НХЛ за «Колорадо». 24-летний Тэйлор отыграл 6:07 с «Сан-Хосе»

Младший брат Кэйла Макара дебютировал в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» уступил «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Эта игра стала дебютной в лиге для младшего брата Кэйла Макара – 24-летнего Тэйлора Макара .

Нападающий провел на льду 6 минут и 7 секунд, сделал один силовой прием и не отметился результативными действиями.

Тэйлор был выбран «Эвеланш » в 7-м раунде драфта-2021. В прошлом сезоне он набрал 30 (18+12) очков за 38 матчей в NCAA. В этом на его счету 4 (1+3) балла за 9 игр в АХЛ.

Его 27-летний брат набрал 18 (4+14) очков в 13 матчах текущей регулярки НХЛ.