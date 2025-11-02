Панарин остался без очков в 5-м матче подряд: 4 броска и 2 потери за 22:40 против «Сиэтла». У него 2+5 в 13 играх в сезоне

Артемий Панарин остался без очков в 5-м матче подряд.

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (3:2 ОТ).

Россиянин не отметился результативными действиями (22:40, нейтральная полезность, 4 броска в створ, 2 потери).

У Панарина нет очков в последних 5 играх – 20 бросков в створ и «минус 3» на отрезке.

В текущем сезоне у него 7 (2+5) баллов в 13 играх при «минус 4».

«Рейнджерс» не будут спешить с продлением контракта Панарина и хотят посмотреть на ход сезона. Проблемой может стать срок договора форварда