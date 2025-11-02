Панарин остался без очков в 5-м матче подряд: 4 броска и 2 потери за 22:40 против «Сиэтла». У него 2+5 в 13 играх в сезоне
Артемий Панарин остался без очков в 5-м матче подряд.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2 ОТ).
Россиянин не отметился результативными действиями (22:40, нейтральная полезность, 4 броска в створ, 2 потери).
У Панарина нет очков в последних 5 играх – 20 бросков в створ и «минус 3» на отрезке.
В текущем сезоне у него 7 (2+5) баллов в 13 играх при «минус 4».
«Рейнджерс» не будут спешить с продлением контракта Панарина и хотят посмотреть на ход сезона. Проблемой может стать срок договора форварда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
