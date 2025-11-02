Капризов остался без очков впервые за 5 игр: 2 броска и 1 блок за 23:55 против «Ванкувера». У него 16 баллов в 13 играх в сезоне

Кирилл Капризов остался без очков впервые за 5 игр.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (5:2).

На счету 28-летнего россиянина 16 (7+9) очков в 13 играх в сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 22:38. Результативная серия из 4 игр (2+4 на отрезке) прервалась.

Сегодня Капризов (23:55, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ и 1 блоком.