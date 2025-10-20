Батрак о старте сезона: «Металлург» восхищает игрой – самая интересная команда в КХЛ. «Торпедо» и «Шанхай» удивили результатами – думал, им будет сложнее»
Комментатор оценил первую часть регулярного чемпионата.
«Меня «Торпедо» удивило, потому что думал, что им будет сложнее. И точно так же думал, что сложнее будет «Шанхаю». Также удивил магнитогорский «Металлург».
Если «Торпедо» и «Шанхай» удивили своими результатами, то «Металлург» восхищает своей игрой. Это самая интересная команда чемпионата, которая дает играть и сопернику, в том числе. Думаю, что это не потолок магнитогорского коллектива. Яркая команда, которая удивляет своей результативностью.
Удивил и «Ак Барс», потому что в самом начале все было очень плохо, а сейчас будто бы все стало нормально. И, наверное, удивляет «Салават Юлаев», потому что очень непривычно видеть команду последней», – сказал Артем Батрак.
