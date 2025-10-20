  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Батрак о старте сезона: «Металлург» восхищает игрой – самая интересная команда в КХЛ. «Торпедо» и «Шанхай» удивили результатами – думал, им будет сложнее»
3

Батрак о старте сезона: «Металлург» восхищает игрой – самая интересная команда в КХЛ. «Торпедо» и «Шанхай» удивили результатами – думал, им будет сложнее»

Артем Батрак назвал «Металлург» самой интересной командой КХЛ.

Комментатор оценил первую часть регулярного чемпионата.

«Меня «Торпедо» удивило, потому что думал, что им будет сложнее. И точно так же думал, что сложнее будет «Шанхаю». Также удивил магнитогорский «Металлург».

Если «Торпедо» и «Шанхай» удивили своими результатами, то «Металлург» восхищает своей игрой. Это самая интересная команда чемпионата, которая дает играть и сопернику, в том числе. Думаю, что это не потолок магнитогорского коллектива. Яркая команда, которая удивляет своей результативностью.

Удивил и «Ак Барс», потому что в самом начале все было очень плохо, а сейчас будто бы все стало нормально. И, наверное, удивляет «Салават Юлаев», потому что очень непривычно видеть команду последней», – сказал Артем Батрак.

Батрак об «Ак Барсе»: «Думал, их не ждет ничего хорошего, но потом – одна победа, вторая... За две недели они спрогрессировали чуть ли не больше всех»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoТорпедо
logoСалават Юлаев
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoАртем Батрак
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
461 октября, 11:25
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
143 сентября, 04:25
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Москва против «Локомотива», ЦСКА примет «Динамо» Минск
47сегодня, 15:00
Третьяк о Квартальнове: «Один из самых уважаемых членов хоккейной семьи. Заслуги Дмитрия перед родным видом спорта велики. Его имя навсегда вписано в Зал славы золотыми буквами»
40 минут назад
Квартальнову вручили перстень члена Зала славы отечественного хоккея: «Огромная честь. Моя цель – продолжать работать на благо хоккея»
3сегодня, 14:58Фото
Торторелла о Мичкове: «Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки»
5сегодня, 14:43
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Миннесотой», «Филадельфия» – с «Сиэтлом», «Монреаль» примет «Баффало», «Вегас» против «Каролины»
11сегодня, 14:42
Кирилл Сафронов о СКА: «У Ларионова есть кредит доверия – он был великим игроком, зарекомендовал себя как тренер. Не обращал бы внимание на спекуляции о замене»
5сегодня, 14:16
Быков о США на Кубке Первого канала: «В наше время все возможно. Любые шаги к сближению наций и прекращению конфликтов могут помочь»
5сегодня, 14:03
Шуми Бабаев: «Кузнецов набирает форму, но все видят, какого это уровня хоккеист. Разин видит процессы, ищет лучшие сочетания»
6сегодня, 13:50
Тео Флери о протестах против Трампа: «Канадцы говорят «Нет королям», находясь под властью короля. Страна идет в никуда, невероятно тупые люди верят дезинформации СМИ»
65сегодня, 12:55
Рыбин об Овечкине: «Если забьет 41 шайбу в 40 лет – будет супер. Саша уверенно шел в том году – главное, чтобы здоровье не подвело»
4сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» поместил Мокрушева в список отказов (Metaratings)
18 минут назад
Спронг вернулся в состав ЦСКА, Карнаухов будет капитаном в матче с минским «Динамо»
22 минуты назад
Артюхин об обмене Броссо: «Он не показал того уровня, что ждало «Динамо». В «Салавате» сможет больше играть, там он должен окончательно раскрыться»
32 минуты назад
Агент Джиошвили: «Он переживал из-за слухов об обмене. У нас был диалог с «Динамо» по многим моментам, но ни разу нам не было сказано: «Меняйте Максима»
52 минуты назад
Броссо об обмене в «Салават»: «Невероятно рад присоединиться к команде. Хотелось бы помочь клубу одержать как можно больше побед»
2сегодня, 15:12
Артюхин о Спронге в ЦСКА: «Ему нужно меняться либо искать другую команду. Тренера не устроит хоккеист, играющий во что-то свое»
сегодня, 13:37
Финни – 1-й игрок «Детройта» со времен Зеттерберга с 2+ голами за матч среди хоккеистов, выбранных в 7-м раунде драфта и позднее
2сегодня, 13:25
Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари». Форвард «Вегаса» лидирует в НХЛ по передачам – 11 за 6 игр
1сегодня, 13:10
Агент Голышева: «Анатолий дебютирует в ближайших матчах, можем увидеть его с «Трактором». Все зависит от тренера»
сегодня, 12:35
Кенневилл о деле Кайла Бича: «Мы извлекли урок. Я мог быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали»
сегодня, 12:05