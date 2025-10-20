Торторелла о Мичкове: «Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки»

Джон Торторелла заявил, что Матвей Мичков всегда хотел отбывать штраф за команду.

Бывший главный тренер «Филадельфии » работал с Мичковым большую часть прошлого сезона. Россиянин набрал 63 (26+37) очков за 80 игр в минувшем регулярном чемпионате.

«Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки», – сказал Джон Торторелла .

Токкет о Мичкове на лавке в 3-м периоде с «Миннесотой»: «Ему нужно расслабиться и набрать форму. Я решил играть в три звена, и это сработало»