  • Торторелла о Мичкове: «Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки»
Торторелла о Мичкове: «Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки»

Джон Торторелла заявил, что Матвей Мичков всегда хотел отбывать штраф за команду.

Бывший главный тренер «Филадельфии» работал с Мичковым большую часть прошлого сезона. Россиянин набрал 63 (26+37) очков за 80 игр в минувшем регулярном чемпионате.

«Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки», – сказал Джон Торторелла.

Токкет о Мичкове на лавке в 3-м периоде с «Миннесотой»: «Ему нужно расслабиться и набрать форму. Я решил играть в три звена, и это сработало»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер B/R Open Ice
Материалы по теме
Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»
8 июля, 21:45
Мичков о Торторелле: «Лучший тренер, который только мог быть, для моего 1-го сезона в НХЛ. Иногда мы спорили – это нормально. Он всегда был честен, я благодарен за все, чему он меня научил»
3517 мая, 18:50
Мичков о Торторелле после отставки: «Он такой: «Я получил миллионы сообщений, но от тебя – самое приятное». Я говорю: «Блин, жаль, что тебя уволили. Так при тебе лакросс и не забил»
2621 апреля, 11:30
