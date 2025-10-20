Быков о «Салавате»: «В этом сезоне плей-офф для них возможен. Пока это математически реально, нужно стремиться. Необходимо ставить цель выиграть Кубок Гагарина»

Вячеслав Быков высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве».

На данный момент клуб из Уфы идет на 11-м месте в таблице Востока.

«У команды ушли лидеры, а это бьет по обстановке на льду, которая необходима для побед. Если лидеры покидают клуб, эстафета должна передаваться другим ребятам. Это вызов для них, потому что нужно прогрессировать.

Для выхода в плей-офф нужно терпение и создание баланса между опытными игроками и молодыми. Это очень сложно сделать, но для этого в клубе работают специальные люди.

В этом сезоне плей-офф для них возможен. Пока это математически реально, нужно стремиться. Необходимо ставить цель выиграть Кубок Гагарина, а для этого надо быть в плей-офф», – сказал бывший тренер сборной России и «Салавата Юлаева » Вячеслав Быков .