  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сериков о 0:5 от «Северстали»: «Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Носы не опускаем, все впереди»


Сериков о 0:5 от «Северстали»: «Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Носы не опускаем, все впереди»

Артем Сериков поделился своими эмоциями после матча с «Северсталью» (0:5).

– Матч был очень боевым, моментов было много, но забить не получилось. С чем это связано?

– Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Не стоит вешать нос – все только начинается.

Главное, чтобы болельщики не расстраивались, все игры впереди, нужно верить.

– Чего, по твоему мнению, не хватило, чтобы переломить матч?

– Реализации. В первом периоде были хорошие моменты, несколько выходов «два в один» – реализуй их, и игра сложилась бы совсем по-другому.

– Какой настрой в коллективе после такого матча?

– Настрой боевой остается. Сделаем выводы и двигаемся дальше. Честно, даже не ожидал такого заряда от команды – в прошлом сезоне, кажется, такого настроя не было. Носы не опускаем, все впереди.

– Что бы хотел сказать болельщикам, которые сегодня так поддерживали?

– Выходя на третий период, я думал о болельщиках. Жалко, что они увидели такой результат, но прошу – не расстраивайтесь, не пишите плохие комментарии. Все мы люди, все ошибаемся. Это игра, это хоккей. Победы и хорошие матчи обязательно впереди! – сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
