Сериков о 0:5 от «Северстали»: «Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Носы не опускаем, все впереди»
– Матч был очень боевым, моментов было много, но забить не получилось. С чем это связано?
– Начало чемпионата, пока привыкаем к новым тренерским требованиям. Не стоит вешать нос – все только начинается.
Главное, чтобы болельщики не расстраивались, все игры впереди, нужно верить.
– Чего, по твоему мнению, не хватило, чтобы переломить матч?
– Реализации. В первом периоде были хорошие моменты, несколько выходов «два в один» – реализуй их, и игра сложилась бы совсем по-другому.
– Какой настрой в коллективе после такого матча?
– Настрой боевой остается. Сделаем выводы и двигаемся дальше. Честно, даже не ожидал такого заряда от команды – в прошлом сезоне, кажется, такого настроя не было. Носы не опускаем, все впереди.
– Что бы хотел сказать болельщикам, которые сегодня так поддерживали?
– Выходя на третий период, я думал о болельщиках. Жалко, что они увидели такой результат, но прошу – не расстраивайтесь, не пишите плохие комментарии. Все мы люди, все ошибаемся. Это игра, это хоккей. Победы и хорошие матчи обязательно впереди! – сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.