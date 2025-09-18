«Торпедо» выменяло Яремчука у «Сочи» на Илью Сушко
«Торпедо» и «Сочи» совершили обмен.
Состав команды из Нижнего Новгорода пополнил нападающий Александр Яремчук. В обратном направлении проследовал защитник Илья Сушко.
В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 4 матчах регулярного чемпионата, не набрав очков.
Илья Сушко текущий сезон начинал в «Торпедо-Горький». Он провел за команду 5 матчей, отметившись 1 передачей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
