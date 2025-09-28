Гребенкин забил 1-й гол за «Филадельфию» – «Бостону» на предсезонке. Ему ассистировали Мичков (0+2 в игре) и Зеграс (1+1)

Никита Гребенкин забил 1-й гол за «Филадельфию» – «Бостону» на предсезонке.

22-летний форвард «Флайерс» отличился во 2-м периоде выставочного матча с «Бостоном » (3:4) с передач Матвея Мичкова (0+2 в матче в итоге) и Тревора Зеграса (1+1).

Гребенкин (12:10 – все в равных составах, полезность «+1») дважды бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся, а также применил 4 силовых приема.

Мичков (20:06, 5:51 – в большинстве) завершил игру без бросков в створ при 2 промахах. У него 2 потери и полезность «минус 1». Второй ассист в игре он записал в актив, когда помог Зеграсу забросить шайбу в большинстве.