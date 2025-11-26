Порядин о «Спартаке» и борьбе за плей-офф: «Нельзя сейчас разводить руки и спрашивать: «Как так происходит?». Такие вещи нужно переламывать, давление есть»

Павел Порядин о положении «Спартака»: нельзя разводить руки, нужно справляться.

Форвард «Спартака » Павел Порядин высказался о турнирном положении команды после победы над «Ак Барсом » (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 33 очками в 30 играх красно-белые идут на 6-м месте в Западной конференции.

«Уже вспоминал то, как боролся за плей-офф в Нижнекамске, и говорил с ребятами об этом. Разные ситуации. Нельзя сейчас разводить руки и спрашивать: «Как так происходит?». Нужно с этим справляться.

У Казани вот тоже что-то не получалось в начале сезона. Такие вещи нужно переламывать. Конечно, давление есть», – сказал Порядин.