Кудашов о североамериканских тренерах: «Наши не хуже. Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»

Алексей Кудашов заявил, что российские тренеры не уступают североамериканским.

«Динамо» обыграло «Шанхай» (3:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Жерар Галлан – титулованный тренер. Было ли что-то такое, что это уровень НХЛ, он чем-то вас сегодня удивил?

– Не уверен, что Игорь Никитин или Андрей Разин , если их запустить туда, хуже сработают. Виден стиль, видно, как играет команда, видна тренерская рука. Это однозначно. Мне все понятно и ясно. Виден рисунок игры. Все организованно, правильно.

Я уже не раз говорил, что наши тренеры не хуже, в последние годы наши тренеры выигрывают [в КХЛ ]. Уже назвал фамилии, но боюсь кого-то упустить. Если бы наши ребята там работали, шороху бы навели.

– У вас лично нет желания поработать в НХЛ?

– Желание есть, возможности нет. Ни нас, ни европейцев туда не пустят. Мне-то до этого еще далеко, но уже назвал ребят, которые много чего навыигрывали. Даже шведов и финнов [не пустят].

Знаю много заслуженных тренеров, которые хотели там работать, – не наших, а европейцев. Я неслучайно сказал про шведов и финнов, но это очень консервативная лига, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов.