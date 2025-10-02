  • Спортс
  • Ларионов о вратарях СКА: «Мы не прыгаем и не гадаем, а верим в ребят. Хочется иметь явного первого номера – в ближайшие матчи определимся, думаю»
Ларионов о вратарях СКА: «Мы не прыгаем и не гадаем, а верим в ребят. Хочется иметь явного первого номера – в ближайшие матчи определимся, думаю»

Игорь Ларионов оценил ситуацию с вратарями в СКА.

– В прошлом сезоне в СКА не нашли первого номера, использовали трех вратарей по очереди. Сейчас схожая ситуация. Это поиск стартового голкипера или ротация станет тенденцией?

– Не знаю, что было в прошлом сезоне. В этом мы начали с Плешкова, но он получил повреждение. Ему надо было восстановиться, потому что мы немного форсировали его возвращение – он сказал, что готов, но на тренировке почувствовал небольшой дискомфорт в нижней части тела.

Дали шанс молодому парню Заврагину, о котором я уже говорил на прошлой пресс-конференции. Он хорошо провел серию. Сергей Иванов начал сезон неплохо, но его подкосила болезнь, он пропустил какое-то время, поддерживал форму, играя в ВХЛ.

Сегодняшний выбор голкипера – Заврагин сыграл пять матчей подряд, для него это серьезная нагрузка. Тренеры вратарей приняли это решение – я всегда с ними соглашаюсь, потому что они лучше знают своих подопечных. Хотя, разумеется, я общаюсь с каждым из наших вратарей. Интересуюсь их состоянием.

Мы не прыгаем и не гадаем, а верим в ребят. Конечно, хочется иметь явного первого номера, в этом я с вами соглашусь, пока мы смотрим. Думаю, в ближайшие матчи определимся, на кого будем больше рассчитывать.

Все вратари играют очень хорошо. Мы ни в коем случае не можем показывать пальцем ни на одного из вратарей. Но конкуренция будет продолжаться. Мы определимся с первым номером, и я вам об этом скажу, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов-младший о 1-й шайбе в сезоне: «Нет разницы, забить «Торпедо», «Ак Барсу» или «Чикаго» – гол есть гол. Самое важное – помочь команде»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
