Крикунову шайба попала в голову во время матча с «Адмиралом». 75-летний тренер «Сочи» остался на мостике, приложив лед к голове

«Сочи» принимает владивостокский клуб (1:2 , перерыв) в матче Fonbet КХЛ. 75-летнему главному тренера «южан» Владимиру Крикунову шайба попала в голову в одном из эпизодов 1-го периода. Тренер остался на скамейке «Сочи », приложив пакет со льдом к голове. Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».