Крикунову шайба попала в голову во время матча с «Адмиралом». 75-летний тренер «Сочи» остался на мостике, приложив лед к голове
Владимиру Крикунову шайба попала в голову во время игры с «Адмиралом».
«Сочи» принимает владивостокский клуб (1:2, перерыв) в матче Fonbet КХЛ.
75-летнему главному тренера «южан» Владимиру Крикунову шайба попала в голову в одном из эпизодов 1-го периода. Тренер остался на скамейке «Сочи», приложив пакет со льдом к голове.
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Матч! Хоккей»
