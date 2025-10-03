Против экс-игрока «Лос-Анджелеса» Митчелла подан иск о сексуальном насилии в 2022-м. Уилли якобы занялся сексом с официанткой курорта, когда она была пьяна

Уилли Митчелл обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в 2022 году.

Против бывшего защитника «Ванкувера », «Лос-Анджелеса » и «Флориды» подан гражданский иск. Женщина, чье имя в материалах дела не раскрывается, подала иск против бывшего хоккеиста и курорта Tofino Resort + Marina (Британская Колумбия). Она утверждает, что в сентябре 2022 года Митчелл совершил сексуальное насилие над ней, когда она находилась «в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Женщина работала официанткой в Tofino Resort + Marina. По ее словам, после окончания смены во время рыболовного турнира она зашла в паб при комплексе, где, как утверждается, напилась до состояния «явной утраты контроля». У нее сохранились лишь фрагментарные воспоминания о вечере 11 сентября 2022 года.

Согласно иску, Митчелл вывел ее из заведения, когда на ней была лишь одна туфля, и отвел к себе домой, где якобы вступил с ней в незащищенную половую связь без «явного или подразумеваемого согласия».

На следующий день женщина обратилась в полицию, а затем прошла медицинское освидетельствование у судебной медсестры.

В иске также указано, что «намерения Митчелла были очевидны для коллег истицы», и слухи о произошедшем быстро распространились в местном сообществе. Подчеркивается и то, что Митчелл был старше истицы на 19 лет и до февраля 2023 года являлся директором курорта и связанной с ним компании.

Все обвинения пока не рассмотрены судом. Ни Митчелл, ни представители курорта не представили ответов на показания женщины.

Адвокат истицы Сандра Ковач заявила, что ее клиентка испытала «серьезное потрясение в жизни и резкое ухудшение психического здоровья». По ее словам, Королевская канадская конная полиция проводила расследование, однако прокуратура отказалась предъявлять уголовные обвинения. При этом гражданский иск, по словам юриста, дает возможность рассмотреть вопрос о том, как подобные ситуации могут быть предотвращены в будущем.

Кроме того, в иске говорится о намерении стороны истицы ходатайствовать о включении свидетельств других женщин, истории которых схожи с ее показаниями.

«Эта девушка оказалась в одном ботинке и без вещей, который остались в баре. Это, на мой взгляд, говорит о степени ее опьянения. И это поднимает интересные вопросы о том, действительно ли она была способна дать согласие», – сообщила адвокат Ковач.

В иске утверждается, что Митчелл был сотрудником курорта, поэтому мог предоставить клиентке алкоголь сверх меры, что повлияло на ее состояние.