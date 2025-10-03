  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Против экс-игрока «Лос-Анджелеса» Митчелла подан иск о сексуальном насилии в 2022-м. Уилли якобы занялся сексом с официанткой курорта, когда она была пьяна
9

Против экс-игрока «Лос-Анджелеса» Митчелла подан иск о сексуальном насилии в 2022-м. Уилли якобы занялся сексом с официанткой курорта, когда она была пьяна

Уилли Митчелл обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в 2022 году.

Против бывшего защитника «Ванкувера», «Лос-Анджелеса» и «Флориды» подан гражданский иск. Женщина, чье имя в материалах дела не раскрывается, подала иск против бывшего хоккеиста и курорта Tofino Resort + Marina (Британская Колумбия). Она утверждает, что в сентябре 2022 года Митчелл совершил сексуальное насилие над ней, когда она находилась «в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Женщина работала официанткой в Tofino Resort + Marina. По ее словам, после окончания смены во время рыболовного турнира она зашла в паб при комплексе, где, как утверждается, напилась до состояния «явной утраты контроля». У нее сохранились лишь фрагментарные воспоминания о вечере 11 сентября 2022 года.

Согласно иску, Митчелл вывел ее из заведения, когда на ней была лишь одна туфля, и отвел к себе домой, где якобы вступил с ней в незащищенную половую связь без «явного или подразумеваемого согласия».

На следующий день женщина обратилась в полицию, а затем прошла медицинское освидетельствование у судебной медсестры.

В иске также указано, что «намерения Митчелла были очевидны для коллег истицы», и слухи о произошедшем быстро распространились в местном сообществе. Подчеркивается и то, что Митчелл был старше истицы на 19 лет и до февраля 2023 года являлся директором курорта и связанной с ним компании.

Все обвинения пока не рассмотрены судом. Ни Митчелл, ни представители курорта не представили ответов на показания женщины. 

Адвокат истицы Сандра Ковач заявила, что ее клиентка испытала «серьезное потрясение в жизни и резкое ухудшение психического здоровья». По ее словам, Королевская канадская конная полиция проводила расследование, однако прокуратура отказалась предъявлять уголовные обвинения. При этом гражданский иск, по словам юриста, дает возможность рассмотреть вопрос о том, как подобные ситуации могут быть предотвращены в будущем.

Кроме того, в иске говорится о намерении стороны истицы ходатайствовать о включении свидетельств других женщин, истории которых схожи с ее показаниями.

«Эта девушка оказалась в одном ботинке и без вещей, который остались в баре. Это, на мой взгляд, говорит о степени ее опьянения. И это поднимает интересные вопросы о том, действительно ли она была способна дать согласие», – сообщила адвокат Ковач. 

В иске утверждается, что Митчелл был сотрудником курорта, поэтому мог предоставить клиентке алкоголь сверх меры, что повлияло на ее состояние.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
logoМиннесота
logoФлорида
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoДаллас
происшествия
Уилли Митчелл
logoВанкувер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
391 октября, 14:18
Кто остановит «Флориду», что c «Вашингтоном» и где проблема «Колорадо». Большой рейтинг силы НХЛ
12716 июля, 20:50
НХЛ опубликовала календарь сезона-2025/26: команды проведут по 82 игры, два матча пройдут в Швеции, запланирована пауза на время ОИ в феврале
916 июля, 17:59
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
1 минуту назад
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
36 минут назад
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Торпедо» уступило «Северстали», «Металлург» был сильнее ЦСКА
49412 минут назад
«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах
829 минут назад
СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе
2436 минут назад
Хартли после 1:4 от «Авангарда»: «Локомотив» после 4-й шайбы больше смотрел хоккей, чем играл. Тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны»
659 минут назад
Ги Буше о 4:1 с «Локомотивом»: «Авангард» играл грамотно. Если кто‑то пытается залезть нам под кожу, не теряем концентрацию. Единым кулаком идем к успеху»
14сегодня, 17:32
Крикунову попала шайба в голову во время матча с «Адмиралом». 75-летний тренер «Сочи» остался на мостике
4сегодня, 17:13Фото
Кузнецов о критике: «Лилась отовсюду, половина – бред. Я никогда не оправдываюсь, кто что говорит – мне без разницы. Есть возможность выйти на лед и доказать все там»
8сегодня, 16:33
Хартли об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Он был расстроен. Не всегда можно контролировать эмоции на льду»
8сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
220 минут назад
Кузнецов посетил матч баскетбольного «Металлурга» с ЦСКА-2, сообщили в магнитогорском клубе: «Обещаем заглянуть с ответным визитом на хоккей!»
сегодня, 17:52Фото
ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария
4сегодня, 17:22
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
13сегодня, 15:34
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
сегодня, 15:24
Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
сегодня, 14:58
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
12сегодня, 13:56
Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле люди в России доброжелательны»
сегодня, 13:37
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
3сегодня, 13:26
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58