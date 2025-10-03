Лакомб продлил контракт с «Анахаймом» на 8 лет и 72 млн долларов. Это крупнейший договор в истории «Дакс» по сумме

Защитник Джексон Лакомб подписал новый контракт с «Анахаймом».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2033/34.

По данным Sportsnet, зарплата игрока составит 9 млн долларов в год в среднем. Всего он получит 72 млн долларов, это рекорд «Анахайма» по общей сумме зарплаты. При этом в истории клуба были игроки, которые получали больше за год в среднем.

В сезоне-2024/25 24-летний Джексон Лакомб провел 75 матчей и набрал 43 (14+29) очка.

Действующий контракт игрока с кэпхитом 925 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.