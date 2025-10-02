Губерниев о рекордном контракте Капризова: «Дальше надо жениться на прекрасной девушке и родить много детей. Семья – подспорье долгой карьеры, посмотрите на Овечкина»

Дмитрий Губерниев посоветовал Кириллу Капризову жениться.

Ранее 28-летний форвард подписал контракт с «Миннесотой » на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«Мой воспитанник, я его безумно люблю. Я зову его Капризик, а он меня – Димасик. Не люблю считать чужие деньги, но он заслуживает быть богатым и знаменитым.

Дальше надо жениться на прекрасной девушке и родить много детей. Семья – это подспорье долгой спортивной карьеры. Посмотрите на Овечкина », – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

