Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо». Пропустивший 6 голов от «Шанхая» Иванов не попал в заявку

Артемий Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в первой игре сезона-2025/26 СКА проиграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:7. После 6 пропущенных шайб главный тренер армейцев Игорь Ларионов заменил 21-летнего вратаря Сергея Иванова на Плешкова .

Иванов не вошел в заявку СКА на матч против «Торпедо ». Место запасного голкипера занял Егор Заврагин.