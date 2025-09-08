Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо». Пропустивший 6 голов от «Шанхая» Иванов не попал в заявку
Артемий Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 8 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Напомним, в первой игре сезона-2025/26 СКА проиграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:7. После 6 пропущенных шайб главный тренер армейцев Игорь Ларионов заменил 21-летнего вратаря Сергея Иванова на Плешкова.
Иванов не вошел в заявку СКА на матч против «Торпедо». Место запасного голкипера занял Егор Заврагин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
