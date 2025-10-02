  • Спортс
  Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»
Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение «Динамо» Минск от «Северстали».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Беларуси и завершился не в пользу хозяев (2:5).

– Ключевой момент – не смогли забить в формате «5 на 3», нужно было решать, но все потом распылилось. Нам нужно подумать, у нас есть мастера, которые должны, может, и с листа сыграть.

– Сегодня многие хоккеисты падали. Как оцените качество льда?

– Нормальное качество льда. Но хоккеисты у нас действительно много падают на ровном месте. Не могу сказать, что «Северсталь» – жесткая команда, которая играет в тело, но мы почему‑то падаем на ровном месте.

– Почему отсутствовали Дитц и Лайл?

Дитц заболел, решили, что будем без Лайла, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
