Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»
Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение «Динамо» Минск от «Северстали».
Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Беларуси и завершился не в пользу хозяев (2:5).
– Ключевой момент – не смогли забить в формате «5 на 3», нужно было решать, но все потом распылилось. Нам нужно подумать, у нас есть мастера, которые должны, может, и с листа сыграть.
– Сегодня многие хоккеисты падали. Как оцените качество льда?
– Нормальное качество льда. Но хоккеисты у нас действительно много падают на ровном месте. Не могу сказать, что «Северсталь» – жесткая команда, которая играет в тело, но мы почему‑то падаем на ровном месте.
– Почему отсутствовали Дитц и Лайл?
– Дитц заболел, решили, что будем без Лайла, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
