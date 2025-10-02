Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение «Динамо» Минск от «Северстали».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Беларуси и завершился не в пользу хозяев (2:5).

– Ключевой момент – не смогли забить в формате «5 на 3», нужно было решать, но все потом распылилось. Нам нужно подумать, у нас есть мастера, которые должны, может, и с листа сыграть.

– Сегодня многие хоккеисты падали. Как оцените качество льда?

– Нормальное качество льда. Но хоккеисты у нас действительно много падают на ровном месте. Не могу сказать, что «Северсталь » – жесткая команда, которая играет в тело, но мы почему‑то падаем на ровном месте.

– Почему отсутствовали Дитц и Лайл?

– Дитц заболел, решили, что будем без Лайла , – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .