Коньков о «Нефтехимике»: «Не смотрит на авторитетов. Когда проигрывали «Локомотиву» 0:2, на лавке было спокойствие, они выправили матч и победили. Гришин чувствует коллектив»
Команда под руководством Игоря Гришина выиграла 7 из 10 матчей в текущем сезоне и занимает 2-е место на Востоке с 14 очками.
«Команда вообще не смотрит на авторитетов. Она очень динамично играет. У нее приличное большинство. Самое главное, что у «Нефтехимика» сейчас больше всего побед в основное время. Им удается добиваться чистых побед.
Команда имеет очень хорошее движение, там очень хорошее взаимопонимание. Очевидно, Гришин отлично чувствует коллектив. Был матч в начале сентября с «Локомотивом», когда «Нефтехимик» в первом периоде проигрывал 0:2. На лавке было спокойствие, и команда после этого выправила игру и победила.
Это одна из самых сложных задач для главного тренера – дать своей команде веру в то, что он делает, и возможность все исправить в спокойном режиме. Гришин создал такую атмосферу, и ребята ценят это раскрепощение. Они могут сохранять игру и результат.
На «Нефтехимик» сейчас будут настраиваться как на лидера. Нужно сохранить то же желание и настрой. Очень приятно, что команды, на которых никто не смотрит всерьез, показывают результат», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.