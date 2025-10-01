36-летний Пачиоретти объявил о завершении карьеры. Экс-форвард «Монреаля», «Вашингтона» и «Вегаса» вошел в тренерский штаб университета Мичигана

36-летний Макс Пачиоретти объявил о завершении карьеры.

Бывший нападающий «Монреаля », «Вегаса », «Каролины », «Вашингтона » и «Торонто» вошел в тренерский штаб университета Мичигана из NCAA, где начинал карьеру.

За карьеру на счету Пачиоретти 681 (335+346) очко в 939 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В Кубке Стэнли он набрал 58 (28+30) очков в 89 играх.

Последней командой форварда был «Торонто ». За 37 матчей прошлой регулярки Макс набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф он добавил 8 (3+5) баллов в 11 играх.