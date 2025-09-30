Пачиоретти завершит карьеру в 36 лет. У экс-форварда «Монреаля», «Вегаса» и «Вашингтона» 681 очко в 939 матчах и 28+30 в 89 играх плей-офф
Макс Пачиоретти завершит игровую карьеру в 36 лет.
По информации Ника Альберги из TheLeafsNation, 36-летний форвард завершит карьеру и будет работать тренером в команде университета Мичигана, где он начинал карьеру.
Последней командой Пачиоретти был «Торонто». В прошлом сезоне он подписал пробный контракт с «Лифс», а затем – соглашение на год 873 770 долларов.
За 37 матчей регулярного чемпионата Макс набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф он добавил 8 (3+5) в 11 играх.
Всего за карьеру на счету Пачиоретти 681 (335+346) балл в 939 матчах регулярных чемпионатов в составе «Монреаля», «Вегаса», «Каролины», «Вашингтона» и «Торонто». В Кубке Стэнли он набрал 58 (28+30) очков в 89 играх.
Пачиоретти был выбран «Монреалем» под общим 22-м номером драфта-2007.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
