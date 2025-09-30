«Трактор» заменил Дриджера в перерыве матча со «Спартаком». Вратарь пропустил 3 шайбы в 1-м периоде
Бенуа Гру заменил Криса Дриджера после 3 шайб от «Спартака».
«Трактор» противостоит «Спартаку» (1:3, второй период) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Вратарь челябинского клуба Крис Дриджер пропустил 3 шайбы в 1-м периоде. На второй период главный тренер «Трактора» Бенуа Гру выпустил Сергея Мыльникова вместо Дриджера.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости