Тамбиев про 0:3 с «Барысом»: «Адмирал» сражался, но не хватало свежести и резкости. Наша самая слабая игра в сезоне»

Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от «Барыса» (0:3) в КХЛ.

— Мы опасались того, что произошло. Нам не хватает резкости. Соперник нас превосходил, инициатива была у них. Мы старались выправить ситуацию. В таких матчах важно, кто первый забьет. Ребята сражались, но нам не хватало свежести и резкости.

— В прошлой игре вы забили четыре, а в этой игре – ни одного. Планируете вносить коррективы в атаку?

— У нас не так много боевых единиц, пока не знаю.

— »Адмирал» близок к зоне плей‑офф, вы считаете такой результат успешным?

— Я отталкиваюсь от игры. До этого в семи матчах игра была неплохой. С «Барысом » была наша самая слабая игра в сезоне. Мы отталкиваемся от качества игры, его не было.

— Как оцените Шестакова?

— Он может играть лучше, результативнее. Мы ждем от него большего, — сказал тренер «Адмирала ».