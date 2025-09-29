Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
СКА и «Торпедо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Нападающий петербуржцев Марат Хайруллин забивал или ассистировал в каждом из 12 последних матчей против нижегородского клуба.
Букмекеры дают коэффициент 1.42 на то, что Хайруллин наберет очки в сегодняшней встрече.
Матч состоится 29 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости