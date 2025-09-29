Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня

СКА и «Торпедо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий петербуржцев Марат Хайруллин забивал или ассистировал в каждом из 12 последних матчей против нижегородского клуба.

Букмекеры дают коэффициент 1.42 на то, что Хайруллин наберет очки в сегодняшней встрече.

Матч состоится 29 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.