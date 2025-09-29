  • Спортс
2

Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»

Антон Слепышев высказался о выступлении «Динамо» в сезоне-2025/26.

На данный момент клуб занимает 8-е место в таблице Запада с 9 очками после 8 игр.

 – Антон, судя по всему, стартовые трудности уже позади, «Динамо» одержало три победы подряд. Как сам чувствуешь – команда уже вошла в привычный ритм хоккейного марафона?

– В прошлом году у нас старт тоже был не очень хороший, поэтому опасения изначально были. Готовились хорошо, но избежать неудачных игр все же не получилось.

Однако сейчас у нас уже есть опыт прошлого сезона – знаем, как выбираться из таких сложных ситуаций. Поэтому три выигранных подряд матча придали уверенности, показали, что мы делаем правильные шаги, дальше настраиваемся только на победы. Хотя работать над собой и улучшать еще много чего надо.

– Ты вот сказал, что «Динамо» надо подниматься в таблице. А стоит ли в сентябре в принципе волноваться о зоне плей-офф? Ведь вся борьба еще впереди.

– Следить за зоной плей-офф сейчас, конечно, смысла нет. Но сам факт того, что такой клуб, как «Динамо», находится внизу таблицы, все равно психологически давит. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
