  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
0

Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»

Эдуард Кудерметов оценил старт «Ак Барса» в сезоне-2025/26.

Команда Анвара Гатиятулина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 9 очками после 9 матчей.

– На старте сезона «Ак Барс» выступает не очень удачно. На ваш взгляд, команду еще можно называть претендентом на Кубок Гагарина?

– «Ак Барс» – это такая команда, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не так важен, точнее, он не гарантирует результат.

Все помнят, как в локаутный сезон-2004/2005 собрали мировых звезд, а результат какой? Сборная НХЛ вылетела в первом же круге.

Главное – мотивация игроков, как тренер, руководство команды, игроки между собой работают, единый коллектив чтобы был. Давайте посмотрим на действующих чемпионов, на «Локомотив». Разве там звезда на звезде? Нет, но там железная дисциплина. Каждый делал свое дело – и вот во что все вылилось, – заявил экс-хоккеист «Ак Барса» Эдуард Кудерметов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАк Барс
Эдуард Кудерметов
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoЛокомотив
