  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
4

Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей

Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед со старта сезона.

28 сентября клуб обыграл «Зауралье» со счетом 5:2. Таким образом, новокузнечане выиграли 9 матчей из 9 на старте сезона-2025/26.

Это новый рекорд «Металлурга» за время выступления в лиге. Прежний был установлен в 2018 году, когда команда стартовала с 8 выигранных матчей. 

«Металлург» стал вторым клубом ВХЛ, стартовавшим с 9 побед в сезоне. Новокузнечане повторили рекорд, установленный «Торосом» в 2011 году, выигравшим 5 матчей дома и 4 на выезде. В активе новокузнецкой команды 4 победы на своем льду и 5 на выезде.

«Металлург» занимает первое место в таблице Olimpbet ВХЛ с 18 очками после 9 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ВХЛ
logoМеталлург Нк
logoВХЛ
рекорды
logoТорос
logoЗауралье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Югры» Итай Иешуа Гуревич: «Иногда в ВХЛ спрашивают, откуда я взялся. В сборную Израиля меня зовут, но пока цель – сборная России»
27 сентября, 05:30
Рекордсмен ВХЛ по очкам, голам и передачам Ердаков завершил карьеру в 36 лет. У него 729 матчей в лиге с учетом плей-офф и 532 (214+318) балла
123 сентября, 06:45
17-летний Селиванов дебютировал в КХЛ за «Динамо». Он стал самым молодым вратарем в истории лиги, побив рекорд Сорокина
813 сентября, 13:10
Главные новости
Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»
10 минут назад
Вайсфельд о контрактной ситуации Кузнецова: «Может быть, там дело не в игроке и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле»
117 минут назад
Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
230 минут назад
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
34сегодня, 09:10
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
48 минут назадТесты и игры
Исаев, Чистяков и Пинчук – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
1сегодня, 09:17
«Динамо» рассматривает варианты обмена Джиошвили. Трансфер затрудняет зарплата форварда в 45 млн рублей («СЭ»)
7сегодня, 08:59
Голышев вернулся к тренировкам с «Автомобилистом». Форвард был дисквалифицирован на полгода за допинг
3сегодня, 08:47
Гросс о тренировке с Лукашенко: «Он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Бросок у него мощный!»
2сегодня, 08:39
Паник подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона
18сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
51 минуту назад
Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
59 минут назад
Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»
3сегодня, 06:45
У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»
1сегодня, 06:30
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
4вчера, 21:56
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
вчера, 21:44
Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»
1вчера, 21:11
Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»
вчера, 20:46
Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
2вчера, 20:30
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»
вчера, 20:14