Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей

Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед со старта сезона.

28 сентября клуб обыграл «Зауралье » со счетом 5:2. Таким образом, новокузнечане выиграли 9 матчей из 9 на старте сезона-2025/26.

Это новый рекорд «Металлурга» за время выступления в лиге. Прежний был установлен в 2018 году, когда команда стартовала с 8 выигранных матчей.

«Металлург» стал вторым клубом ВХЛ, стартовавшим с 9 побед в сезоне. Новокузнечане повторили рекорд, установленный «Торосом » в 2011 году, выигравшим 5 матчей дома и 4 на выезде. В активе новокузнецкой команды 4 победы на своем льду и 5 на выезде.

«Металлург » занимает первое место в таблице Olimpbet ВХЛ с 18 очками после 9 матчей.