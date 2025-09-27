Форвард «Югры» Итай Иешуа Гуревич: «Иногда в ВХЛ спрашивают, откуда я взялся. В сборную Израиля меня зовут, но пока цель – сборная России»
В текущем сезоне 19-летний форвард провел 6 матчей за клуб в Olimbpet ВХЛ и набрал 1 (0+1) очко. В прошлом сезоне у него было 3 (1+2) очка в 12 играх за клуб из Ханты-Мансийска.
– Как к вам правильно обращаться?
– У меня два имени – Итай и Иешуа. В команде – и в «Югре», и в «Мамонтах Югры» – в основном зовут Итай.
– Как развивалась ваша юношеская и юниорская карьера?
– Родился в Израиле в небольшом городе Рамад-Ган, недалеко от Тель-Авива. В трехлетнем возрасте вместе с семьей отправились в Новокузнецк, там в «Металлурге» делал свои первые шаги в хоккее.
В 15 лет переехал в Ханты-Мансийск – в школу «Югры». В ней по большому счету и произошло мое уже профессиональное становление.
В Ханты-Мансийске сильные тренеры и одна из лучших школ в стране, выпустила многих профессионалов. Уже в «Мамонтах» почувствовал свой прогресс, помогал команде, регулярно набирал очки. И вот заслужил вызов в основную команду – в «Югру», в ВХЛ.
– У вас необычные для ВХЛ имена, может, соперники как-то подшучивают?
– Нет, никаких шуток со стороны не слышал. Разве что иногда соперники спрашивают, где начинал играть в хоккей и откуда взялся (смеется).
– Есть ли у вас мечта?
– Ставлю перед собой максимальные задачи, этому всех нас учат в «Югре», ее школе. Надо закрепляться на уровне ВХЛ и стараться идти дальше, до сборной России. Это моя профессиональная мечта.
– А что по поводу сборной Израиля?
– Меня зовут в эту сборную, она мне тоже интересна, но пока цель – сборная России, – сказал Гуревич.