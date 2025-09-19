Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск – отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»

Джордан Гросс заявил, что ему нравится жизнь в Челябинске.

– Вы уже полтора месяца в «Тракторе». Здесь действительно отличный коллектив, как все говорят?

– У нас отличная команда, которая только сильнее сплачивается по ходу сезона и становится лучше. Менеджмент, тренерский штаб, персонал – все в клубе дружелюбны и нацелены на результат.

– Успели за это время познакомиться с Челябинском?

– Да, я успел погулять по Челябинску. Это отличный город, здесь много хороших ресторанов. Также красивые церкви, я уже был в одной из них.

– В прошлом сезоне вы играли в Беларуси, теперь в России. Какие впечатления от жизни здесь?

– И Россия, и Беларусь очень похожи, в обеих этих странах говорят по-русски. Так что для меня несильно что-то изменилось. Сейчас я наслаждаюсь жизнью в России, – сказал американский защитник «Трактора».