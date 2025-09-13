  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гросс о 3 поражениях «Трактора» в 4 матчах: «Никто не переживает о старте, сезон только начинается. У нас много новых лиц, нужно время, чтобы понять нашу систему игры»
0

Гросс о 3 поражениях «Трактора» в 4 матчах: «Никто не переживает о старте, сезон только начинается. У нас много новых лиц, нужно время, чтобы понять нашу систему игры»

Джордан Гросс высказался о поражениях «Трактора» на старте сезона.

Челябинский клуб в текущем FONBET Чемпионате КХЛ одержал только 1 победу – 4:3 с «Нефтехимиком» на выезде. Кроме того, «Трактор» проиграл «Локомотиву» (1:2 Б), «Барысу» (3:4 ОТ) и СКА (2:5). 

«У нас чередуются линии: кто-то новый, кто-то травмирован. Еще не было возможности сыграть в оптимальном составе. Это не отговорка, поскольку такая ситуация дает возможность другим проявить себя и улучшить средний уровень команды. От каждого из нас требуется максимальная вовлеченность в каждой игре.

Никто не переживает о старте, конечно, нам бы хотелось выиграть все четыре матча, но сезон только начинается. В «Тракторе» много новых лиц, которым нужно время, чтобы понять нашу систему игры», – сказал защитник челябинского клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoКХЛ
logoТрактор
logoДжордан Гросс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
