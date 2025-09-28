Андрей Скабелка: «Авангард» входит в тройку главных претендентов на Кубок Гагарина. Клуб сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном и готов к новому вызову»

Андрей Скабелка высказался об игре «Авангарда» в текущем сезоне.

«Авангард» входит в тройку главных претендентов на Кубок Гагарина. Он каждый год туда входит. Почему его можно оттуда исключить в этот раз?

Старт прошлого сезона был неудачным, но та команда только называлась «Авангардом». На деле она им не была.

«Авангард» сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном и готов к новому вызову», – сказал бывший главный тренер «Авангарда » Андрей Скабелка .

После 9 игр «Авангард» занимает 1-е место в таблице Востока с 14 очками.